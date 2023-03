FOTOD | Tõeline kaunitar! Salma Hayek saabus Oscarite galale tütrega

Kuigi paljud hindasid ja kiitsid Salma Hayeki kaunidust ning meeste hulgas oli huvi tema vastu suur, jäi ta kauaks vallaliseks. Salma pikemad suhted näitlejate Edward Nortoni ja Josh Lucasega äratasid küll publikus sama suurt huvi kui tema filmirollid, aga kõik need said ühel hetkel minevikuks. Kuni kosja saabus tõeline unelmate prints – Euroopa üks rikkamaid mehi miljardär Fran­cois-Henri Pinault.

Pinault on hiljem ajakirjandusele rääkinud, et rasedus oli Salmale väga raske, arstid kartsid selle varajast katkemist ning vahepeal hoiatasid, et laps võib sündida puudega. Oli ju Salma esiklast sünnitades üle 40 aasta vana.