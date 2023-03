Viimased 25 aastat on Camilla näinud kurja vaeva, et panna avalikkust teda armastama. Mõne aasta eest tundus, et see tal justkui õnnestuski. Päras prints Harry paljastusi ja erinevaid negatiivseid lugusid meedias on aga Camillast taaskord saamas muinasjuttudest tuntud kuri võõrasema.