KLÕPS | „Vau, pikad juuksed!“ Liina Raud läheb kevadele vastu uue värske välimusega

Tundub, et värske stiilimuutus on Liina jälgijatele igati meeltmööda – sotsiaalmeediasse postitatud pildi kommentaariumis leidub naisele vaid kiidusõnu. „Vau, pikad juuksed!“ kirjutas õnnekoolitaja Dali Karat. „Kui ilus Sa oled,“ kiitis „Duubli“ endine saatejuht Liis Lusmägi.

Liina ja Mihkel Raud lahutasid abielu 2021. aastal. 2022. aasta sügisel ilmunud Anne & Stiili intervjuus rääkis Liina, et otsustas pärast lahkuminekut kahe lapsega Ameerikasse elama jääda.

„Olen kõige eest ülimalt tänulik. Ta ohverdas palju, et lastel ja minul oleks siin hea olla.“ Liina tunnistab, et õhtutel, kui pinged kasvasid pisarateks, ei vajanud ta muud kui argikoorma jagamist.

Kui Mihkel käis Eestis, jäi Liina lastega Ameerikasse. Mida aeg edasi, seda harvem jõudis Mihkel teletööde ja esinemiste kõrvalt Chicagosse pere juurde. Saabus päev, mil oli selge, et nõnda jätkata ei saa. „Meil mõlemal oli raske, sest armastasime teineteist väga. Tema ütles, et ei taha, et mina kannataksin, ja mina vastasin samaga.“