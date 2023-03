Maailmakuulus hoone on kõige väärtuslikem osa 54-aastaselt surnud naise testamendis. On teada, et Lisa Marie suutis oma turbulentse elu jooksul laristada ära kõik isa poolt jäetud miljonid ning võttis ka laenu, et oma luksuslikku elustiili finantseerida.

Samuti on teada fakt, et Lisa Marie otsustas alles 2016. aastal teha oma testamenti ümber. Enne seda pidi tema vara eest hoolt kandma just ema Priscilla ja tema kunagine mänedžer Barry Siegel, kuid seitse aastat enne surma vahetas ta need kaks nime ära oma tütre Riley ja poja Benjamin Keough nimedega. Viimane sooritas 2020. aasta suvel aga enesetapu ning seetõttu on Rileyst saanud oma ema ainupärija.