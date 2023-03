24 kilo kaotanud Jüri Ratas avab ukse oma uude elustiili: ma ei mäleta, millal korraliku prae sõin!

Televaatajad nägid möödunud aastal Jüri Ratase (44) imelist muutumist tantsusaates, kus ta koos treener Kristina Tarmetiga jalga keerutas. Lisaks võrratutele etteastetele tantsupõrandal muutus mehe välimus võrdlemisi palju, et mitte öelda tundmatuseni. Jüri tunnistas juba „Tantsud tähtedega“ saate ajal, et on end tõepoolest käsile võtnud ja väga suur roll selles oli tema treeneril Kristinal.