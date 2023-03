On, mida oodata! Yasmyn annab selle aasta esimese soolokontserdi

YASMYN on artist, kelle laval-olekut on erinevad välismaised muusika-väljaanded kirjeldanud kui hüpnootilist segu moodsast R&B’st, trapist, popist ja house-muusikast. Tema kaasahaaravas muusikas on tunda enesekindlust, mis paneb kuulaja sügavamale lüürikasse ja muusikasse sukelduma.