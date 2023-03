Liina Randpere sai Dominikaanis kultuurišoki: müra vallutas mererannad ja koduesised

Reis eksootilisele maale algab enamasti pikast planeerimisest ja nii oli see ka Liina Randpere (39) perel. Liina, tema elukaaslase Madise ja nende laste Mathiase, Klausi ja Jete retkest Dominikaani Vabariiki kujunes suisa perekonna kokkutulek, sest reisi soovisid kaasa teha ka Liina ema Evi, USAs elav õde Sirli, eluaegne sõbranna Malle ja Liina mehe õde Pille. Kokku tuli reisiselle kaksteist, kellele majutuse leidmine kuurortlinna El Portillosse ei olnud just kõige lihtsam.

„Saan hästi aru reisikorraldaja tööst. See on täiskohaga ettevõtmine, sest sobiva ja taskukohase maja leidmisele kulus meil õega meeletult energiat – tema surfas internetis USAs ja mina siin. Soovisime maja basseini ja aiaga ookeani äärde, et kui lapsed lõunaund soovivad teha, siis saavad teised ookeani ääres jalutada või ujuda. Hotellis läinuks sellise kamba ülalpidamine kalliks ja kitsas oleks samuti olnud,“ räägib Liina.