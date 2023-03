Lõplikult lahus? Megan Fox ilmus esimest korda pärast lahkuminekukõlakaid üksi avalikkuse ette

Megan Fox saabus Oscarite auhinnatseremoonia järelpeole ilma oma kihlatu Machine Gun Kellyta. Paar oli läinud valentinipäeva kandis kõvasti raksu ja Megan oli saanud oma muusikust kallima peale tollal väga pahaseks. Tollal levisid kõlakad, et paar ei ole oma kihlust küll katkestanud, aga Fox ei kanna enam oma kihlasõrmust.

Ka pühapäeva öösel toimunud järelpeol oli Fox ilma kihlasõrmuseta. Sõrmuse, kus on nii teemant- kui ka smaragdikivike, väärtus kerkib pea 400 tuhande dollarini ning selle lõi kuulsuste seas kõrgelt hinnatud ehtekunstnik George Khalife, vahendab Hollywood Life. Järelpeol kandis Fox musta sametkleiti ning näitas esimest korda oma punaseks värvitud juukseid. Megan paistis pidu nautivat, ta õõtsus muusika rütmis ja jõi kokteile.

Hoolimata sellest, et Megan poseeris peo ametlikul fotoseinal üksinda, ei olnud ta siiski kogu õhtu üksi. Ta nautis näitleja Noah Centineo seltskonda ja jutustas oma agendi Chuck Jamesiga. Samuti pakkusid näitlejannale seltsi kolm tema sõbrannat.

Mis on saanud aga Foxi ja Kelly suhtest? Ühe allika sõnul proovib paar oma suhteid siluda ja nad käivad aktiivselt paarinõustamises. „Nad räägivad oma terapeudiga Zoomi vahendusel. Megan tunneb, et nad peavad nõustamisele võimaluse andma enne, kui nad ühtegi jäädavat otsust enda suhte osas teevad,“ teadis üks allikas väljaandele Page Six rääkida.