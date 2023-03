Ines on tunnistanud, et „Once in a Lifetime“ teda esialgu ei köitnud, ta oli laulu edu suhtes skeptiline. Vaatamata sellele kasvas ta looga kokku ning esitas seda nii ehedalt ja südamest, et sellele ennustati isegi võitu. „Once in a Lifetime“ avas Inesele tee suurele lavale ja andis tõuke kiireks soolokarjääriks. Singlit „Once in a Lifetime“ saatis edu erinevates riikides ja 2000. aasta lõpus andis Ines välja oma debüütalbumi „Here for Your Love“.