Uus kuum paar: Shawn Mendesi südame on võitnud kaunis lauljanna

Ühte Sabrinat ja Shawni tundva allika sõnul on paar viimastel nädalatel aina enam teineteise seltskonda nautinud ja nad käivad kohtamas. „Nad on üksteisega palju aega veetnud ja üritavad oma suhet avaliku tähelepanu alt eemal hoida. Nad käisid paar nädalat tagasi koos ühel sünnipäevapeol ja nägid seal armsad välja,“ rääkis allikas ja lisas, et Shawn on tärkava suhte üle õnnelik.