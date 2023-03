FOTOD | Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade tänavused nominendid

Nagu ikka jõudis nominatsioonide hulka kodumaise filmi- ja teletoodangu paremiks. Eriline oli tänavune valik filmivaldkonnas, sest esmakordselt osales EFTA valikus kogu eelmise aasta filmitoodang.

Filmi erižürii, kes nominedid välja valis, pidid kõik filmid (mängu-, dok-, anima- ja lühifilmi) läbi vaatama ja siis valima välja oma nominentide kandidaadid ning ka põhjendama oma valikut. „Mõned nominendid leiti üksmeeles aga küllalt palju tekkis ka vaidlusi ja arutelu, mis on ainult hea“, ütleb žürii esimees Ardo ran Varres.

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepa sõnul oli esmakordselt EFTAdele esitatud kogu eelmise aasta filmitoodang. Tore on näha, et EFTA on nii suureks paisunud. Uue statuudi järgi valib võitjaid välja rahvažürii, kuhu tänavu registreerus 163 inimest Kinoliidu ja erialaliitude liikmete hulgast.

Ardo Ran Varrese sõnul oli eelvaliku tegemine komplitseeritud. Esiteks juba sellepärast, et filmide tase on meeldivalt kõrge ja žanriline spekter väga lai. Teiseks aga sellepärast, et mitmedki kategooriad on liialt laiapõhjalised ja tekitavad küsimärke just võrreldava/võrreldamatu osas. „Ideaalis peaks EFTA kategooriad tulevikus saama veelgi täpsemaks ja diferentseeritumaks. Usun, et mitmed kategooriad tuleks veel lisada,“ märgib ta.

Kõige enam nominatsioone sai filmikategoorias sel korral mängufilm „Kalev“ ning „Apteeker Melchior. Viirastus“. Suurim hulk nominatsioone, ehk viis, on sel korral lühifilmide kategoorias.

Televisooni juhtide sõnul on olnud läbiaegade üks vägevamaid teleaastaid. „Telemaastik on läinud kirevamaks ning see teeb suurt rõõmu,“ ütleb Urmas Oru Eesti Rahvusringhäälinguist. Duo Media juhatuse liige juht Jüri Pihel lisab, et tema meelest on väärt algatus just ühistoodang, mis läheb iga aastaga aina paremaks. Veel tuuakse esile seda, et on tekkinud rekordiliselt rahvusvahelisi formaate ning nende osas on hetkel teleekraanil lausa hiilgeaeg.