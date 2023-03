Lühikese aja jooksul nii venna kui ka head sõbrad matnud Siiri Sisask: kardan inimesi rohkem kui üksindust

Siiri Sisask on viimase nelja kuu jooksul matnud hea sõbra Riho Sibula, heliloojast venna Urmas Sisaski ja parima sõbranna Tiiu Susi. Lauljatar ütleb, et kulgemine leinast leina on olnud ränk, kuid surm on paratamatus, elu loomulik osa – tema ise ei tunne hirmu siitilmast lahkumise ees.