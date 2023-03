Anna Levandi rasketest aegadest: ükskõik kui tugev ja valus kukkumine ei oleks, ikkagi tuleb välja ronida

„Need on olnud erinevad põhjused. Elus on kõike olnud. Isegi väga-väga halbu mõtteid, et ei ole mõtet edasi elada...Kriisiolukordi on olnud. Aga võib-olla just sport ja iluuisutamine on õpetanud, et ükskõik kui tugev ja valus kukkumine ei oleks, ikkagi tuleb välja ronida,“ tõdes Levandi.