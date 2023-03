Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi

Tuntumate välisesinejate seas on Rootsi multitalent Graham Lake, Nigeeria päritolu USA elektroonikaprodutsent Colloboh, Soome-Saksa tõusev poptäht PALMU, BBC poolt „Šoti aasta tegijaks“ pärjatud räppar Bemz ning Euroopa talendifestivalide lemmikuist 52 Hertz Whale Slovakkiast ja K not K Rumeeniast. Luubi all on ka Aafrika mandri ja selle diasporaade uus muusika ning globaalsete trendide lokaalsed tõlgendused.