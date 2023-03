FOTOD | Grete ja Robert Griffin tähistasid viiendat pulma-aastapäeva: sa oled mu elu armastus

„Head aastapäeva, mu arm! Möödunud on viis aastat sellest, kui me ütlesime jah-sõna. Viis aastat tingimusteta armastust ja naeru... Ohh, ja palju beebisid. Sa oled mu hingesugulane ja mu elu armastus. Ma pole kindel, mida ma siin elus õigesti tegin, et sind oma mehena ära teenisin, aga oh sa poiss, kuidas mind sinuga õnnistatud on,“ tänas Grete Griffin oma abikaasat.