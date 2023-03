VIDEO | Üllatuskülaline! Ott Leplandi uue laulu videos astub üles ka väga armastatud sportlane

„Lõpmatuses“ on Ott Leplandi värskeim lugu, mis valmis koostöös Hollandi produtsendi Clifford Goilo, tekstimeistrite Sven Lõhmuse, Taavi Paometsa ning Berit Sal-Salleriga. Muusikavideos „eksitas“ Maarjamaa laulumehe Hispaania kõrbesse Alex Tervinsky poolt juhitud võttemeeskond.

„Loo „Lõpmatuses“ valmimisprotsess on minu senise karjääri üks kõige suuremaid ja mahukamaid projekte, mis algas eelmise aasta mais ja kestis kuni selle aasta märtsi keskpaigani. Heameel on olnud nii laulu tegemisel kui ka muusikavideo tootmisel koostööd teha suure rahvusvahelise seltskonnaga. Laulu kaasautori ja produtsendi Clifford Goiloga on meil plaanis ka tulevikus koostööd jätkata ning muusikavideo režissöör Alex Tervinsky oli samuti äärmiselt sümpaatne ja tulemuslik,“ võtab Ott meediale saadetud teates saamisloo kokku. Lepland jätkab: „Eriti hea meel on mul ka selle üle, et videos lööb kaasa Eesti ajaloo üks kõige legendaarsemaid sportlasi – jalgpallur Ragnar Klavan, kes teeb väga laheda rolli.“

Clifford Goilole ei ole töö Eesti artistidega sugugi võõras ning tema nime võime leida ka selliste palade tagant nagu Liis Lemsalu „Halb või hea“ ning NOEPi „Young Boy“. „Otil on väga võimas hääl ning ma proovisin seda sulandada tantsulisse ja haaravasse popmuusikasse, usun, et see õnnestus,“ räägib Clifford oma koostööst Otiga.

„Kui ma kuulsin esimest versiooni loost, siis polnud sellel veel pealkirjagi, ent aruteludes Oti mänedžeri Danel Pandrega jõudsime koheselt ühisele arusaamale, et me peame selle loo filmima kusagil, kus on palju avarust ja valgust. Tegemist on suure ja võimsa looga ning mul kangastus pilt Lõuna-Hispaanias Almerias asuvast Tabernase kõrbest. Olen Hispaanias mitmeid projekte varemgi teinud ning koos kohalike koostööpartneritega sõitsime läbi potentsiaalsed võttepaigad, et anda loole, mis saigi sobivalt nimeks „Lõpmatuses“, sobiv visuaalne esteetika,“ räägib loo režissöör Alex Tervinsky.