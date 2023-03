FOTOD | Legendaarse ansambli Queeni staar Brian May löödi rüütliks

75-aastane Sir Brian May pälvis talle omistatud au teenete eest muusikas ja heategevuses, vahendab BBC.

May oli võtnud olulisele sündmusele kaasa abikaasa Anita Dobsoni ja teised pereliikmed.

May on „vastutav“ muu hulgas selliste Queeni hittide eest nagu „We Will Rock You“, „Bohemian Rhapsody“ ja „One Vision“.