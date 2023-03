FOTOD | Tanel Toomi uue mängufilmi „Viimane vahipost“ esilinastus tõi kinno suured filmisõbrad

Režissöör Tanel Toomi teine täispikk mängufilm on filmitud Tallinnas ning ekraanil on välismaa staarid, eesotsas USA näitleja Kate Bosworthiga („Superman tuleb tagasi“) ning Euroopa staaridega nagu Thomas Kretschmann („Pianist“), Lucien Laviscount („Emily in Paris“) ja Martin McCann („´71“).

Algselt pidi „Viimane vahipost“ olema Tanel Toomi esimene film, kuid läks teisiti ja esimeseks filmiks osutus „Tõde ja õigus“. Filmi produtsent Ivo Feldi sõnul on tal esilinastuse eel paljude asjade üle hea meel: „See, et Tanel Toomi esimesest filmist sai teine, et saime ekraanile suurepärased näitlejad ja muidugi, et kaua tehtud ja tehniliselt ülikeerukas film lõpuks ekraanidele jõuab.“

Filmi valmimine on võtnud kokku kaksteist aastat. „Võib-olla ei olegi halb, et see lugu on nii pikalt laagerdunud ja ennast otsinud, sest 2010. aastal oleksin teinud hoopis teistsuguse filmi, kui see, mida te nüüd näete,“ ütleb Tanel Toom. Toona oli maailm teistsugune: me polnud kaksteist aastat tagasi nii kliimateadlikud, polnud Greta Thunbergi, Donald Trump oli kaugel ning polnud toimunud isegi mitte esimest Ukraina ründamist. Siis oli kõik hüpoteetiline, fantaasia, aga nüüd on see palju reaalsem ja paraku justkui õigem aeg sellele filmile.“

„Viimases vahipostis“ on maailma jäänud veel vaid kaks kontinenti ja järjest tõusva veetaseme eest pagedes on hukka saanud miljardid inimesed. Kontinentide vahele ookeani on rajatud vahipost, millel ootavad neli sõdurit oma vahikorra üleandmist - see oleks pidanud aset leidma juba kolm kuud tagasi. Teadmata, kas nad üldse kunagi koju pääsevad, peavad nad pidevalt otsima kaugusest vaenlast, keda nad siiani kordagi näinud pole. Pinna all kobrutavad pinged pääsevad valla hetkel, mil silmapiirile ilmub salapärane laev... On see vahetus, mida nad pikisilmi oodanud on või midagi sootuks kurjakuulutavamat?