Paris Hilton kasutab korraga mitut telefoni: üks on ainult tüngakõnedeks

Seltskonnategelane Paris Hilton pole kunagi varjanud, et elab kiiret elustiili. Juba 2000ndate alguses vajas ta asjaajamiseks assistenti ning tema abilisena tegutses toona Kim Kardashian. Nüüd on Paris avaldanud, et kuna tema elus toimub korraga palju erinevaid sündmusi ning ta on seotud mitmete inimestega, on tal korraga kasutusel viis erinevat telefoni, vahendab OK Magazine.

„Mul on viis erinevat telefoni, millel igaühel on erinev eesmärk. Mul on eraldi numbrid nii tööasjade, isiklike asjade, Euroopaga seotud asjade kui ka tüngakõnede tegemiseks. Ja siis mul on veel üks number, mille ma annan nendele inimestele, kes mu numbrit küsivad, aga ma ei tunne end piisavalt mugavalt, et oma päris telefoninumbrit anda. Siis ma annan selle numbri, sest ma ei taha olla kuri nende vastu, ma tahan inimestele meeldida,“ rääkis ärinaine Paris Hilton.

Endine modell saab aru, et viie telefoni omamine on pisut ekstreemne, aga ta ei ole nõus ühestki neist loobuma. Isegi tema abikaasa Carter Reum on Hiltonile mõista andnud, et nii mitme telefoni omamine ja korraga mitmes eri valdkonnas rabamine pole tervislik. „Ta on üritanud mind panna mitmest telefonist loobuma panna, aga mul on vähemalt kahte telefoni igapäevaselt vaja,“ rääkis Paris ja lisas, et kuigi tema abikaasa on olnud kohati väga veenev, pole Reum olnud oma ettevõtmises edukas.

Paistab, et aastate jooksul on Paris suurendanud telefonide arvu, mida ta igapäevaselt kasutab, sest aastal 2016 kirjutas Briti väljaanne Daily Mail, et tollal oli seltskonnategelasel veel neli telefoni. Paris jäi seitse aastat tagasi Los Angelese peenetes poodides rahakotti tuulutades kaamerate ette ning siis hoidis ta käes nelja telefoni. Hilton kasutas kõiki telefone tollal korraga ja erinevateks eesmärkideks.