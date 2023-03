Mis juhtus? Laupäeval toimuma pidanud ATB kontsert lükkub ootamatult edasi

Eesti suurim võitlusspordisündmus The League toimub tänavu juba neljandat korda. 18. märtsil astub Tondiraba Jäähallis areenile paremik nii siit kui ka mujalt – Ott Remmer, Hendrik Themas, Maikel Astur ja paljud teised. Õhtu pidi lõpetama juba traditsiooniks kujunenud järelpidu The League Aftermatch koos haruldase etteastega ATB poolt.

Saksa tantsumuusika legendil on väga kahju, et peab oma esinemise nii lühikese etteteatamisega edasi lükkama, kuid tekkinud olukord ei jäta muud võimalust. „Hea Eesti, mul on väga kahju, kuid pean sel nädalavahetusel Eestis toimuva kontserdi edasi lükkama isiklikel põhjustel. Aitäh, et mõistate. Kõike paremat, Andre,“ kirjutas ATB sotsiaalmeedias.