KLÕPS | Need on Lana Condor ja Noah Centieno? Kunagise popi noortefilmi näitlejad on tundmatuseni muutunud

Romantiline noortefilm „To All the Boys I've Loved Before“ jõudis Netflixi vahendusel vaatajateni 2018. aastal ning kannab eesti keeles nime „Kõigile poistele, keda olen kunagi armastanud“. Film põhineb samanimelisel raamatul, mis jõudis müügilettidele kolm aastat varem.

Tegemist on südamliku looga Lara Jeanist, kes pole eales mitte kellelegi oma armumistest rääkinud, kuid on igale poisile kirjutanud ühe kirja. Nendes kirjades räägib ta kõik südamelt ära, paneb paberile enda salamõtted ja ütleb asju, mida ta päriselus iial ei ütleks, sest need kirjad kirjutas ta ainult iseendale. Kui kiri on valmis, kleebib ta ümbriku kinni, kirjutab aadressi peale ning paneb kübarakarpi. Ühel päeval aga avastab Lara Jean, et kirjad on posti pandud ja ta peab silmitsi seisma kirjade adressaatidega.