KLÕPS | Kas tõesti 55-aastane? Hollywoodi täht Nicole Kidman demonstreeris vapustavat säärejooksu

Kidman postitas sotsiaalmeediasse foto, mida vaadates on keeruline märgata midagi muud kui tema säärejooksu. Loomulikult jätsid naise fännid postituse alla kiitvaid kommentaare. „Mõnele on ikka antud,“ kirjutas üks. „Sa särad nagu miljon dollarit,“ kommenteeriti veel.

2011. aasta alguses tunnistas Kidman, et on parema välimuse nimel lasknud endale Botoxi süste teha. Toona lubas näitlejanna suure suuga, et rohkem ta süste teha ei kavatse.

Nicole rääkis, et talle ei meeldinud, mida Botox tema näoga tegi. „Enam ma seda ei kasuta ja saan jälle oma otsaesist liigutada. Olen proovinud paljusid asju, kuid kõige tõhusam on siiski õues treenimine ja dieedi pidamine,“ tõdes ta.

Kidman oli varem abielus Tom Cruise'iga ja paaril on kaks last. Tal on kaks last ka oma praeguse abikaasa, kantritäht Keith Urbaniga.