Ühe ajastu lõpp: Quentin Tarantino annab välja oma viimase filmi

Filmirežissöör Quentin Tarantino sulest on valminud nii „Ükskord Hollywoodis“ kui ka „Pulp Fiction“. Viimasel ajal on legendaarne filmitegija tegelenud oma uue filmi stsenaariumiga, kuid levivad spekulatsioonid, et antud linateos jääb tema viimaseks filmiks.