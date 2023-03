LÕBUS VIDEO | Jüri Ratas ees, Lauri Hussar järel: „Esimese stuudio“ intervjuu sai humoorika alguse

Hussar oli külaline 14. märtsil eetrisse läinud ETV saates „Esimene stuudio“ ning saatejuht Johannes Tralla tervitas intervjuu alguses Hussarit. „Erakonna Eesti 200 juht Lauri Hussar, tere tulemast saatesse,“ ütles Tralla. „Tere õhtust ja head emakeelepäeva,“ vastas talle Hussar. Tralla võttis hea soovi vastu, tänas poliitikut ja soovis talle sama vastu. „Soovin nii sulle kui ka televaatajale,“ lausus Hussar seepeale lõbusal noodil. Tralla mõistis, et Hussar viitab sellega 8. märtsil eetrisse läinud Jüri Ratase intervjuu algusele, kus Keskerakonna juht soovis televaatajatele, aga mitte Trallale head naistepäeva. „Suurepärane žanritunnetus, aitäh, Lauri,“ vastas Tralla Hussarile ja jätkas saatega tavapäraselt.

Erakond Eesti 200 postitas saates aset leidnud hetkest klipi ka Twitterisse. „Loodetavasti oli teil tore emakeelepäev. Loodetavasti oli see tore ka Johannes Trallal! Elagu eesti keel ja kultuur,“ kirjutati erakonna sotsiaalmeediakontol. Palju reaktsioone antud postitus Twitteris saanud pole, kuid üks kasutaja märkis ära, et Eesti 200 tegi sellega Keskerakonnale 1 : 0 ära.

Möödunud nädala kolmapäeval oli samas saates külas Keskerakonna juht Jüri Ratas, keda samuti intervjueeris Tralla. Too saade algas humoorika seigaga: Ratas soovis televaatajatele head naistepäeva, kuid Tralla arvas, et poliitik kõnetab teda. Tralla küsis Rataselt Keskerakonna tulemuse kohta hiljutistel valimistel, kuid enne vastuse andmist võttis Ratas hetke, et edastada televaatajale hoopis teistsugune sõnum.