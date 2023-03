Parima saatejuhi auhinnale nomineeritud Koit Toome suveautost: eks mingi lustikummutaja peab ikka olema..

Koit Toome (44) kandideerib koos kaassaatejuhtide Saara Piusi (32) ja Indrek Raadikuga (48) EFTA parima saatejuhi auhinnale Elisa kodumaise autosaatega „Pöördes“. Meelelahutussaatel on üks hooaeg, kuus osa ja seda on võimalik vaadata Elisa Huubis. Koit Toome ütles Kroonikale, et huvi automaailma vastu ulatub lapsepõlve ja saate „Pöördes“ tegemine oli tema jaoks täielik unistuste projekt.