Ülipopulaarse HBO noortesarja „Euphoria“ staar on kimpus armunud jälitajaga

Esmaspäeval pöördus Jacob Elordi kohtusse, et saada oma armunud austaja vastu lähenemiskeeld. Kriminaalse taustaga 61-aastane Robert Dennis Furo on Jacobi Hollywoodi kodus käinud kaks korda, et näitlejale armastust avaldada ning kingitusi jätta. Kingitusteks on jäetud saiakesi, lilli, küünlaid ja käsitsi kirjutatud kiri.