FOTOD | Aeg lendab! Birgit ja Indrek Sarrap tähistavad juba kaheksandat pulma-aastapäeva

Lauljanna rääkis 2011. aastal Kroonikale, et esimesel kohtumisel talle Indrek üldse ei meeldinud. „Pärast seda kohtumist rääkisin ma päris paljudele tuttavatelegi, et teate, ma kohtasin seda Violina mänedžeri ja ta ei ole üldse lahe vend. Ma ei oskagi öelda, miks mul nii vale esmamulje jäi, aga mäletan, et see kohtumine ikkagi kuidagi puudutas mind. Miks ma muidu sellest rääkisin. Hiljem tuli välja, et tegemist on kõige armsama ja heatahtlikuma inimesega üldse. Seega, väike õppetund kõigile – esmamulje võib olla vägagi petlik.“