Briti elektroonilise muusika tipp-DJ Low Steppa esineb sel reedel esmakordselt Eestis

Tehes koostööd legendaarse Defected Recordsiga on Low Steppa regulaarne esineja nende ülemaailmsetel pidudel, sealhulgas Londonis, Ibizal ja Horvaatias. Samuti on ta tihe külaline elektroonilise muusika festivalidel Creamfields, We Are FSTVL, Parklife, Radio 1 Big Weekend, EDC Las Vegas jpt. Low Steppa isiklik pidudesari Boiling Point on korduvalt väljamüüdud nii Londonis, Manchesteris kui mitmes teises Inglismaa suurlinnas.