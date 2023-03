Armas taaskohtumine: Robbie Williams kutsus kontserdi ajal lavale fänni, kelle ta publiku seast ka aastaid varem välja valis

Popstaar Robbie Williams andis nädala alguses kontserdi Budapestis, kui tema esinemise ajal leidis aset hetk, mida keegi ei osanud ette näha. Nimelt otsustas Williams kutsuda ühel hetkel lavale juhusliku fänni, kui tuli välja, et popstaar on 20 varem sama fänni lavale toonud. Rootsi väljaanne Aftonbladet kirjutab, et antud sündmuse tõenäosus on kõigest üks 174 miljonist.