Aastal 2022 vaatajate ette jõudnud linateos „Elvis“ osutus tõeliseks kassahitiks ning peaosatäitjat Elvis Presleyt kehastav Austin Butler on oma rolli eest teeninud mitmeid auhindu. Nüüd on välja tulnud, et Butleri juured pärinevad Soomest ja kauge sugulase kaudu võib näitleja end osaliselt soomlaseks pidada.