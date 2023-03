Tuntud näod ja huvitavad kooslused: vaata, kes astuvad üles TV3 saates „Uus laul“

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure sõnul esitati lauluvõistlusele üle 250 loo ning laululoojate tase oli rõõmustavalt kõrge. „Mul on väga hea meel, et „Uus laul 2023“ toob kevadistel pühapäevaõhtutel kodudesse suurepärast uut eestikeelset muusikat armastatud artistide esituses. Ootame ka ise elevusega saate algust ja usume, et sellest saab teleaasta muusikaline suursündmus, mille vilju nauditakse veel aastakümneid,“ ütles Suur.