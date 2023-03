Svetlana Loboda Venemaalt lahkumist ei kahetse: olen oma valiku üle väga uhke

Ukraina superstaar Svetlana Loboda mõistis Venemaa sõja Ukrainas hukka ja emigreerus möödunud aasta veebruaris koos tütardega Lätti. Staar tunnistas hiljutises intervjuus, et ta oma otsust ei kahetse, vastupidi, tal on hea meel, et pani oma lapsed välismaale õppima ja ostis mere äärde maja.