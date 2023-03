Välismaal modellitööd teinud Maribel Vääna: kui ma Eestis kõik oma asjad tehtud saan, on plaan tagasi minna

„Maailmas reisimine ja kõige uue nägemine on väga äge ning ma olin seal viis nädalat, aga peale seda tundsin, et tahaks tagasi. Käimine ja olemine on tore, aga mingi hetk sa oled ikkagi – Eestimaa!“ naljatles Maribel.

Vääna sõnas, et mõte välismaale modellitööd tegema minna oli tal juba ammu peas olnud, ent varem polnud ta selleks mentaalselt valmis.

„Ma läksin sinna (Barcelonasse-toim) tegema oma raamatut, mida on vaja selleks, et hakata töid tegema. Tegime seal pilte ning nüüd on meil olemas algus kogu asjale. Kui ma Eestis kõik oma asjad tehtud saan, on plaan tagasi minna,“ tõdes ta.

Sel nädalal ilmus Väänal uus singel nimega „Seitsmendas taevas“. See laul räägib suhetest, mis on lõppenud pettumusega. Vääna sõnul kirjeldavad laulusõnad valu ja tühje lubadusi, mida kõik oleme mingil hetkel kogenud, kuid olulisemalt võimet iseendast kindlust, sära ning õnne leida: „Meie sära ja selle säilitamine on meie endi kätes ning see ei ole mitte kellegi teise võimuses meilt võtta. Laul kujutab soovi enda tõde välja öelda ning mitte lasta teistel seda varjata. Kogu loo võtab kõige paremini kokku refrääni lause - Mu sära on päris ja seda mult võtta ei saa.“