Jüri Ratas kaalulangetusest: eks ma ikka patustan ka, söön oma lemmiktorti

„Kui prae söön, siis pole kogus selline, mis oli varem. Magus ja saiakesed, mida ma varasemalt sõin, on kõik ära jäänud. Saiakesi kohe üldse enam ei söö. Tuleb tunnistada, et need mulle ikka väga maitsesid,“ muljetas ta.

Ta lisas, et varem sõi ta ka näiteks hamburgereid. „Alati on ju kiire ja siis tuleb midagi tanklast haarata. Eks ma valisin ikka burgeri või hot-dog'i. Nüüd on mul uus harjumus – võtan tanklast pokekausi, kus on roheline salat, kana või kala ja kerge kaste.“