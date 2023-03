Harry ja Meghan külvavad kaost. Kroonimispäeval ihatakse kohti rõdul ja Archie õnnitlemist

Ametlikud kutsed on Meghanile ja Harryle saadetud, kuid vastust pole siiani, vahendab The Mirror.

Lahkhelid on selle osas, kas ka paari lapsed Archie ja Lilibet üritusele kaasatakse. „Palee esindajad üritavad kõnelustele võimalikult kiiresti joone alla tõmmata, muidu lõppeb kõik kaosega,“ sõnas kuningakoja tegemistega kursis olev allikas. Ta viitas, et võib juhtuda, et kokkuvõttes jätavad Harry ja Meghan üritusele tulemata. „Palee on omalt poolt teinud kõik, et nad ikka osaleks.“