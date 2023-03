Siiri Sisask avaldab, et vennale sai saatuslikuks alkoholi liigne tarbimine

„Ütleme nii, et tal oli ka tegu selle prantslaste kutsehaigusega: kui elu jooksul on palju veini manustatud, hakkab tervis ühel hetkel järjest õlekõrrena murduma. Siit ja sealt ja kolmandast otsast. See murdumise ahel oli pikk,“ kirjeldas Siiri Sisask.