Nicolas Cage’i ootamatu karjäärihüpe – temast sai alkoärimees

Cage’i nime hakkab kandma üks burboon ehk Ameerika maisiviski, vahendab The Sun. Allikas rääkis väljaandele, et Hollywoodis on nüüd trendiks omada joogimarki. Cage’i jaoks on hingelähedane just viski. Hetkel on ta registreerinud kaubamärgi, ent toode veel ilmarahvani jõudnud pole. „Tal on hea maitse, mistõttu tuleb see hea kraam,“ teadis üks lähikondne.