Fännid olid äärmiselt pettunud! Rod Stewart tühistas esinemise viimasel minutil

Metro kajastab, et ta pidi esinema Geelongis festivalil A Day On The Green.

Enne seda tuli täna aga teade, et Steward lavale ei astu. Osad piletiomanikud olid tulivihased. Oli ka teisi esinejaid, näiteks Cyndi Lauper, kuid paljude muusikasõprade jaoks oli kirss tordil just Stewart.

Pahameel jõudis ka Stewarti kõrvu, mistõttu põhjendas ta tühistamist sotsiaalmeedias. Ta märkis, et on masenduses, kuna valmistas fännidele pettumuse. Muusik selgitas, et hommikul ütles arst talle, et teda kimbutab viirusinfektsioon ja kurgu ärrituse tõttu pole võimalik laulda. „Olen kõigest inimene ja vahel jään haigeks nagu teiegi,“ sõnas ta fännidele. Stewart ütles, et annab endast kõik, et oleks peagi taas võimeline lavale astuma.