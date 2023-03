Hüvasti, haigla! Veel üks „Grey anatoomia“ staar riputab stetoskoobi varna

EW kirjutab, et McCreary sarjateekond lõppeb 13. aprillil eetrisse mineva episoodiga. Tõsi, võimalik, et teda näeb edaspidi külalisrollis.

McCreary sõnas, et oli suur au olla osa legendaarsest telesarjast. Ta märkis, et nii sai ta koos töötada ja õppida suurepärastelt talentidelt nii kaamera ees kui taga. „Maggie Pierce`i mängimine oli suur rõõm ja lahkun tänutundega iga sammu eest sel teekonnal,“ lausus ta ja lisas, et on elevil selle üle, mida tulevik toob.