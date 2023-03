KLÕPSUD | Joel Ostrat avas noorukese sõbrannaga terrassihooaja

Ta märkis, et on terrassihooaja avamise talgud. „Vaatame, mida on laupäeval meile pakkuda.“ Teisel fotol on näha, kuidas Ostrat neiul ümbert kinni hoiab, mõlemal näod naerused. Kolmandal fotol aga vaatab Lokk heldinult Ostrati suunas.

Ostrat teatas mullu augustis, et läks oma abikaasast Therese Ostratist lahku. „Kasvatame jätkuvalt ühiselt oma armsat poega, kelle heaolu kaitseks palume mõistvat suhtumist ning meediarahu. Seetõttu on see meie ainuke avalik kommentaar sellel teemal,“ kirjutas mees avalikus pöördumises.

Ostrati on nähtud viimasel ajal just Loki seltskonnas. Selle kohta on ta varemgi sotsiaalmeedias ülesvõtteid jaganud. Koos väisasid nad ka saate „Tantsud tähtedega“ finaali.

Möödunud aasta detsembris käis Ostrat külas Star FM-i hommikuprogrammis. Juttu tuli ka meedias ilmuvatest pealkirjadest, mida restoraniärimehest avaldatakse. „Ma ei loe uudised ja ma ei julge ennast guugeldada. Sellel kellaajal, kui meie noorte pruutidega ringi liigume, on ajakirjanikud selleks ajaks juba nii tahmas ja nad ei suuda fookusseerida,“ rääkis Ostrat naljatledes.