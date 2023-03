KLÕPS | Issi nädalavahetus! Stefan Airapetjan jagas imearmast jäädvustust endast ja pisitütrest

Tütrekest hoiab ta kõhukotis. Brigitte Susanne Hunt kommenteerib postituse all, et see on „aasta pilt 2023". „Pole isegi vaja oodata järgnevaid kuid,“ märgib ta.

Mullu detsembri lõpus teatas Stefan koos oma kihlatu Victoriaga, et nende perre sündis kauaoodatud pisitütar Maya. 1. jaanuaril said värsked vanemad haiglast koju.

„Tahan lihtsalt kohe öelda, et Victoria on tõeline kangelane, ja kõik naised, kes on selle läbi teinud. Tänan jumalat, et ma sain tema kõrval olla sellel tähtsal hetkel. 12 tundi ja maailma suurim kingitus ja samaaegselt ka šokk, sest mulle vaatab otsa MINU LAPS, mis tähendab, et minust on saanud PAPS. Uskumatu!“ kirjutas Stefan toona sotsiaalmeedias.