KAUNIS FOTO | Palju õnne! Robert ja Kadi Sarv ootavad perelisa

Robert ja Kadi sõudsid abieluranda 2021. aasta augustis. Kadi ja Roberti pulmapäeva ametlik osa algas väikeses Taagepera Jaani kirikus, kus kirikuõpetaja Arvo Lasting nad laulatas. Kadi sõnul oli laulatus üks suur tunnetepuhang. „Kõik kirikus viibijad tundsid meievahelist lähedust, õnnepisaraid oli nii palju. Energia, mis meie pulmas valitses, on kirjeldamatu, nii kirikus kui hiljem lossi peosaalis. Ütlesin ka külalistele: mõelge, kuhu see hea energia läheb! See läheb meiega universumisse ja kõigiga koju. Pulmapeol tulid mu sõbrannad vahepeal Robertit kallistama ja ütlesid: me ei jõua enam nutta, sest see kõik on lihtsalt nii ilus,“ rääkis Kadi.