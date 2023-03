VIDEO | „Ta ei saanud ühelegi noodile pihta!“ Vene lauljatarile kutsuti ootamatult esinemise ajal kiirabi

Kontserdil viibijate sõnul ei suutnud MakSim, kodanikunimega Marina Maksimova, ühelegi noodile pihta. „Terve esinemise ajal oli selge, et ta (MakSim-toim) ei oska laulda-see oli tema jaoks raske ja ta hääl oli kähe. Ta ei näinud purjus välja, kuid oli näha, et tema tervisega on midagi valesti. Siiski arvan, et inimene tundis end lihtsalt halvasti,“ rääkis üks kontserdikülastaja.