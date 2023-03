FOTOD | Tõeline pisarakiskuja! Teet Margnale tegi südantsoojendava üllatuse tema tütar Martine koos Hanna-Liina Võsaga

Neist keegi ei teadnud, kes ja kuidas neid muusikaliselt tervitab, kuid kindel oli see, et iga salalaul tõi ilmsiks mõne südantsoojendava loo, austusavalduse või liigutava taaskohtumise.

Näiteks Teet Margnale tegi südantsoojendava üllatuse tema tütar Martine koos Hanna-Liina Võsaga. „Lugu „You are loved“ läks Teedule väga hinge ja meile ka! „Think of you“ oli samuti märgilise tähendusega lugu tütre poolt,“ seisab TV3 Facebooki lehel.

„Salalaul“ on saade, kus lauljaid, näitlejaid, sportlasi ja teisi kõigile tuntud inimesi üllatatakse erilisel viisil. Staaride auks kõlavad muusikalised etteasted, mille on neile just spetsiaalselt saate jaoks ette valmistanud sõbrad, lähedased või hinnatud artistid.