Usub poja edusse! Riho Terras: Hendrikust saab kunagi minister

Ma tunnen aukartust ja isegi pabistan veidi, enne kui asun intervjueerima endist Eesti Kaitseväe juhatajat, praegust Euroopa Parlamendi saadikut Riho Terrast (55). Aga ärevus kaob imeväel, kui ta kohe meie kohtumise alguses nakatavalt naerma puhkeb. Sooja südame, heatahtlikud silmad ja huumorimeele on Riholt pärinud ka tema vanem poeg Hendrik (29), nii et intervjuult lahkudes on mu kõhulihased naermisest lausa natuke väsinud. Põnevat ja silmaringi avardavat elu on elanud nii isa kui poeg ning pereväärtused ja eestlus on mõlemal südames.