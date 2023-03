Mure seriaali „Oranž on uus must“ staari pärast kasvab: näitlejatar postitas Instagrami kahtlase kirja ja kadus

Pühapäeva pärastlõunal postitas „Naistevangla: oranž on uus must“ staar sotsiaalmeediasse pikema teksti, kus paljastas, et sünnipäev pole tema jaoks kunagi olnud midagi, mida tuleks tähistada. „Kui te olete mind piisavalt kaua jälginud siin, siis teate, et ma ei tunnista homset,“ kirjutas näitlejatar, vihjates oma sünnipäevale.

„Ma ei tähista seda päeva... See päev ei ole kunagi minu jaoks tähistamist väärt olnud. Mõned on proovinud, kuid see pole kunagi eriline tähistamine olnud ja ei ole seda ka nüüd,“ lisas ta, viidates sellele, et viimastel aastatel on Rose ka sotsiaalmeedias oma sünnipäevapidusid ja saadud kingitusi näidanud. Näitlejatar mainib postituses, et pärast teksti postitamist kaob ta tähtsaks päevaks ära.

Rose'i fännide ja ka mitmete väljaannete jaoks on veider see, et varem pole Rose nii süngeid tekste oma sotsiaalmeediasse postitanud. Spekuleeritakse, et naise elus on juhtunud midagi traagilist, et ta ootamatult niimoodi enda sünnipäeva suhtub.