Apollo kino näitab EFTA 2023 filmikategooriate nominente

Näitamisele tulevad kõik filmikategoorias võistlevad filmid. Põnevik „Tagurpidi torn“, mis räägib laste suvest unises alevikus, kus ainukest lõbu pakub lihtsalt hängimine ja turnimine mahajäetud tehases. Seal viibimine keelatakse neile aga ära. Kamba pealik Kristjan ning tema sõbrad Ariel, Loore, Mia-Margot ja Siim otsustavad keelust üle astuda. Otsus muudab nende elu ning paneb sõbrad karmi vastasseisu. Jääbki lahendada küsimus - mis on õige ja mis on vale? Film on nomineeritud 8 kategoorias, seal hulgas parim film ja parim režissöör.

Kasseti avab Madli Lääne lühi-eksperimentaalfilm „Kallid reisijad“. Eeva Mägi ooper-vestern „3. oktavi F“ on ilmselt esimene sedalaadi katsetus Eesti filmis. „Triivides kaugusse“ on psühholoogiline triller-draama, mis räägib loo kahe inimese lahkukasvamisest, mis leiab aset valeliku välismaailma ja ebakindla sisemaailma kokkupõrkel. „Heiki teisel pool“ on must komöödia 23-aastasest Heikist, kes heidab oma hiljuti lahkunud vanaisa kodus aset leidval hoogsal peol ootamatult hinge ning leiab end teispoolsusest, kus peab silmitsi seisma surma tagajärgedega.