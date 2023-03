Smilersi kontserdi külastajaid häirisid suured puudused: joped ja kasukad tribüünide vahel, välikäimlad õues ja rikkis masin

Kroonika poole on pöördunud mitmed kontserdikülastajad, kes tõdesid, et Smilersi poolt pakutud sõu oli esmaklassiline, kuid mõned muud asjad jäid vajaka. Näiteks olid poole õhtu pealt saanud otsa garderoobikohad ning külastajad pidid oma kallid mantlid ja joped viskama tribüünide vahele või kogu õhtu neid pilgeni välja müüdud saalis seljas hoidma. Seetõttu hakkas külastajate vahel usinalt levima kumu, et pileteid on müüdud üle – rohkem kui sellise suurusega saali tohtinuks. Selline jutt olevat pärinenud turvamehe suust, kui külastajad olid läinud tema käest uurima, kuhu riided panna.