Karmid nõuded: Ühendkuningriigi valitsusasutus palus prints Harrylt enne riiki sisenemist eelteavitust

Briti väljaandel The Telegraphil õnnestus enda valdusesse saada dokument, mis toob päevavalgusesse suhtluse prints Harry ja Suurbritannia valitsusasutuse Home Office'i vahel. Valitsusasutus oli andnud siniverelisele korralduse, et juhul, kui ta plaanib Ameerikast reisida Ühendkuningriiki, peab ta andma sellest Home Office'ile teada kuu aega enne planeeritud lennusõitu. Seejärel pidi valitsusasutus otsustama, kas ja millisel määral on vaja prints Harryle Suurbritannias turvameeskonda tagada.

Harry aga vaidles Home Office'ile vastu ja palus neil tuua näide kellestki endisest kunagi kuninglike kohustusi täitnud kroonitud peaga, kellel ei olnud vaja oma turvameeskonda pärast seda, kui ta avalikkuse tähelepanu alt kadus. „Ma tahan, et nad tooksid näite kellestki sellisest, kes astus kuninglikest kohustustest eemale ja kelle elu võib pidevalt ohus olla ning kes seetõttu ei saanud turvameeskonda,“ ütles Harry. „Ma sündisin sellisesse ellu ja oht minu elule ei kao kunagi, sest ma jään alatiseks kuningliku perekonnaga seotuks,“ lisas prints veel.

Harry advokaatide sõnul on aga klauslil, et prints peab oma reisist Home Office'it 30 päeva ette teavitama suur oht Sussexi hertsogi turvalisusele. „See, et nad tahavad kontrollida tema turvalisusega seotud aspekte, võib viia selleni, et hertsogi turvamise korraldamine on ebatäpne ja võib ohustada tema turvalisust,“ sõnasid printsi advokaadid.

Suurbritannia valitsusasutus ega prints Harry pole dokumenti lähemalt kommenteerinud, kuid see pole esimene kord, kui Sussexi hertsog on nõudnud endale turvameeskonda. Kui prints Harry ja tema abikaasa Sussexi hertsoginna Meghan 2021. aasta juunis printsess Diana mälestusürituse puhuks Suurbritanniasse lendasid, kritiseeris prints, et temale ja Meghanile korraldatud turvamine oli alla igasugu arvestust, vahendab New York Post. „See oli puudulik ja ebapiisav,“ oli Harry tollal öelnud.