JAAGUP KREEM 50 | Rokkariks sündinud Terminaatori frontman: teadsin juba 10-aastasena, et minust saab kord rokkar

Jaagup Kreem saab 50aastaseks 28. märtsil. Seda, et temast saab kord rokkar, teadis Jaagup aga juba enne oma 10. sünnipäeva. 1979. aastal perega Helsingis Merihakas elanud Jaagup on ETVle antud intervjuus rääkinud, et just tollal mõistis ta, et temast saab rokkar.